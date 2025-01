El exigente entrenamiento de Sol Pérez en medio de su octavo mes de embarazo

Desde que la panelista de Gran Hermano comenzó a compartir la actividad física que realiza en esta nueva etapa de su vida, recibió una gran cantidad de reacciones y comentarios. No obstante, no todos fueron positivos, ya que algunos usuarios la criticaron por realizar estos movimientos que implican peso durante la gestación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1881777542396538888?t=adQrbxwZvGnjhdtvb4N-4Q&s=19&partner=&hide_thread=false [AHORA] El intenso entrenamiento de Sol Pérez, en la semana 29 de su embarazo. https://t.co/WVxexBAJIu pic.twitter.com/fny1PU1SIC — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 21, 2025

Pero Sol no se dejó intimidar por las críticas y siguió adelante con su rutina, demostrando que es posible mantenerse en forma y saludable durante el embarazo. Incluso, está comprobado que entrenar trae beneficios durante la gestación, ya que mejora la condición física y resistencia, reduce el riesgo de complicaciones durante el parto, mejora la circulación sanguínea y la oxigenación del bebé, además de que ayuda a recuperar la forma física después del parto.

Pese a los malos comentarios por parte de algunos perfiles, otra parte de los seguidores de Sol la toman como inspiración para muchas mujeres que se encuentran en la misma situación. De esta manera, Sol Pérez compartió una vez en sus plataformas digitales la exigente rutina de embarazo que realiza en su octavo mes de embarazo, dejando en evidencia su pasión por el entrenamiento y su voluntad por llevar una vida saludable.

La dura lucha que pasó Sol Pérez para quedar embarazada

Sol Pérez contó detalles de cómo fue la búsqueda de su embarazo junto a su marido. “Desde que nos casamos (en noviembre de 2023) empezamos como con la idea, pero al principio decíamos ‘disfrutemos la vida, viajemos’”. Pero no tardaron en arrepentirse: “Después los dos arrancamos con muchas ganas de decir bueno ‘ya es momento de tener un bebito’, por los horarios se complicaba encontrarnos para buscar. Porque es un milagro...”.

image.png

Fue así como se hicieron presentes algunos inconvenientes producto de la falta de tiempo para coordinar. “Para buscar viste que te dicen mira mínimo tenés como que tener relaciones cada 48 horas, y pegarle a la fecha que estás ovulando”. Es por eso que marcó la dificultad de seguir este consejo: "Es como todo un montón y para mí era casi imposible. A veces viajo un montón”.

“Todos los meses iba y me hacía un test, entonces empezó como mi mente a jugarme una mala pasada. Había meses que no me venía, era irregular y eso me hacía perder el control de todos mis días. y mis fechas”, marcó Sol Pérez sobre la tensión que vivió al no poder concretar este deseo.