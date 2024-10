El tierno video con el que Sol Pérez confirmó su embarazo

Embed - Telefe on Instagram: "@lasobrideperez está embarazada y dio la primicia en #CortaPorLozano ¡Felicitaciones! Miralo en vivo en MiTelefe.com/vivo " View this post on Instagram A post shared by Telefe (@telefe)

Desde hace varia semanas, Sol enfrentaba rumores de embarazo. De hecho el conductor de LAM (América) Ángel de Brito le había consultado a mediados de septiembre y ella, sin vueltas, “estoy buscando, hace mucho tiempo que estoy buscando. Cuando suceda y pueda decirlo, lo voy a decir con toda la alegría de mi corazón” .

El tierno video con el que confirmó el embarazo

En las redes sociales también llevaron a sus millones de seguidores un tierno video que confirmó la feliz noticia para el matrimonio.

En el video que en pocos minutos cosechó miles de comentarios y otros tantos likes, se lo puede ver a Guido Mazzoni sentado, con su perro a upa, cuando su esposa se acerca y él le besa la panza. La escena que generó muchísima ternura fue musicalizada por la versión en piano de “You’ll Be In My Heart”.

“¡La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar! Estamos muy felices por esta nueva etapa”, escribió la modelo junto al reel.

La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar ! Estamos muy felices por esta nueva etapa

En medio de tantos comentarios felicitando al matrimonio, uno se destacó por encima del resto y fue el del entrenador que escribió: “Te amo con locura amor mío. Gracias dios por tanto. Te esperamos con mucho amor”.

Sol y Guido celebraron su unión en matrimonio con una gran fiesta para 350 invitados en un exclusivo hotel de Cardales, poniéndole el sello a su amor que empezó en el verano del 2018.

En sus primeras declaraciones como marido y mujer, ya daban cuenta de lo que se proponían a corto plazo. “Nosotros la verdad es que es algo que charlamos un montón. A mí me encantaría ser mamá, tengo un montón de sobrinos, sé que se va a ser difícil el tema bebés, pero bueno, la idea es empezar a hacer la tarea el año próximo y veremos que pasa”, había dicho en algún moemnto sobre su deseo de convertirse en madre.