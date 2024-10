La dura lucha que pasó Sol Pérez para quedar embarazada

“Tengo algo que contarte Vero. No sé si estás viendo, pero se agranda el equipo”, expresó Sol Pérez con alegría para dar la primicia en el programa del cual es parte. Sin embargo, no todo fue color de rosas en este proceso para ella y Guido Mazzoni . Se debe a que aclaró algunas de las complicaciones que tuvieron.

Fue así como se hicieron presentes algunos inconvenientes producto de la falta de tiempo para coordinar. “Para buscar viste que te dicen mira mínimo tenés como que tener relaciones cada 48 horas, y pegarle a la fecha que estás ovulando”. Es por eso que marcó la dificultad de seguir este consejo: "Es como todo un montón y para mí era casi imposible. A veces viajo un montón”.

“Todos los meses iba y me hacía un test, entonces empezó como mi mente a jugarme una mala pasada. Había meses que no me venía, era irregular y eso me hacía perder el control de todos mis días. y mis fechas”, marcó Sol Pérez sobre la tensión que vivió al no poder concretar este deseo.

Sol Pérez-Guido Mazzoni-2.jpg

Cuándo se enteró Sol Pérez que estaba embarazada

Fue así como finalmente llegó la buena noticia: "Justo el mes de junio no me vino, entonces voy a la ginecóloga después de hacerme un test me da negativo, me manda a hacer una batería de estudios y en eso me hacen una transvaginal. Ahí me dicen que estaba ovulando, así que le dije ‘¡Guido, es ahora!’”.

A lo que Sol Pérez celebró cómo terminaron cumpliendo su deseo junto a Guido Mazzoni: "Así que en julio cuando no me vino dije ‘bueno capaz que ahora es’. Pero no sabía porque como el mes anterior no me había venido dije capaz que es parte de lo mismo y me hice el test y me dio positivo”.