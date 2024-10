Embarazada, Sol Pérez mostró su primera ecografía

“Estamos muy felices por esta nueva etapa”, cerró su posteo en Instagram. Pero no solo lo anunció vía redes. Sol contó que “se agranda la familia” sobre el final de Cortá por Lozano, y la propia Verónica Lozano quedó en shock en vivo: “¡¿Estás esperando un bebé?! ¡Me vuelvo loca!”.

La ecografía de Sol Pérez.

“Estoy bien, lo estaba buscando un montón”, cerró Sol Pérez entre lágrimas de emoción por este hermoso momento que se encuentra atravesando en su vida personal.

El tierno video con el que Sol Pérez confirmó su embarazo

Sol Pérez y Guido Mazzoni serán padres. “Lo buscamos un montón”, dijo feliz y emocionada la panelista en el ciclo Cortá por Lozano (Telefe). Fue este miércoles minutos antes de que el programa llegara a su fin cuando Sol dijo a sus compañeros: “Tengo algo que contarles” y, acto seguido, apareció en pantalla la imagen de una ecografía: “Estoy esperando un bebé”.

“Estoy bien, muy contenta, lo buscamos un montón”, aseguró completamente emocionada la modelo e influencer al confirmar la noticia que, minutos después, eligió compartir en Instagram.

Desde hace varia semanas, Sol enfrentaba rumores de embarazo. De hecho el conductor de LAM (América) Ángel de Brito le había consultado a mediados de septiembre y ella, sin vueltas, “estoy buscando, hace mucho tiempo que estoy buscando. Cuando suceda y pueda decirlo, lo voy a decir con toda la alegría de mi corazón” .

En las redes sociales también llevaron a sus millones de seguidores un tierno video que confirmó la feliz noticia para el matrimonio. En el video que en pocos minutos cosechó miles de comentarios y otros tantos likes, se lo puede ver a Guido Mazzoni sentado, con su perro a upa, cuando su esposa se acerca y él le besa la panza. La escena que generó muchísima ternura fue musicalizada por la versión en piano de “You’ll Be In My Heart”.

“¡La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar! Estamos muy felices por esta nueva etapa”, escribió la modelo junto al reel.