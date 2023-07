El fuerte consejo de Mariana Brey a Edith Hermida tras su separación

“Estábamos en momentos diferentes, yo estoy trabajando mucho, se me vienen todos los fines de semana”, explicó y agregó: “Estoy con la cabeza en esto, y no tanto en tener una relación estable”.

Sin embargo, en Socios del Espectáculo no dejaron pasar el tema, y dieron más detalles de lo que fue la separación entre el productor y la panelista. “Acá el problema fue que parece que él quiere una cosa más intensa, y ella tiene la agenda muy ocupada”, explicó Nancy Duré.

“Beto, si vos no vas a estar con Edith, largala”, bromeó Rodrigo Lussich antes de agregar: “Y además, logró soltar al ex anterior, a ‘Batata’, que le costó sacarlo de la casa como dos años; entonces ahora no va a entrar cualquiera”.

Fue ahí que se sumó Mariana Brey, quien también se separó de una larga relación el año pasado. Por eso, ya experta en el tema, le dio un consejo: “Una buena relación es una vez cada tres o cuatro días”. Luego volvió a repetir con el apoyo de sus compañeros: “Una vez cada tres, cuatro días… Ya está. Si no, no se puede vivir”.

La realidad es que Edith Hermida no parece muy afectada por la separación, tanto es así que incluso su amigo y compañero Beto Casella la definió como una persona desamorada. “No, Beto me mato, no soy desamorada... pero en este momento no estoy para tener una relación donde tenga que estar muy pendiente de esa persona. Entonces prefiero estar sola”, repuso ella, dándole fin a la polémica.