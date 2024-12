El fuerte elogio de Fernando Alonso a Franco Colapinto en su última carrera

El piloto argentino no tiene asegurado su asiento en la Fórmula 1, sin embargo, ha dejado una gran imagen en todo el ambiente.

Con tan solo 21 años y tras un debut que captó la atención del mundo en el Gran Premio de Monza, Colapinto cerró su primera etapa en la Fórmula 1 al mando de un Williams. Aunque su jornada en Abu Dhabi no fue ideal debido a un desafortunado choque con Oscar Piastri que le ocasionó una pinchadura y un posterior abandono por problemas mecánicos, su desempeño a lo largo del año no pasó desapercibido.

Uno de los mayores respaldos que recibió Colapinto provino de una de las grandes figuras de la Fórmula 1, Fernando Alonso. El bicampeón español no solo reconoció el talento del joven argentino, sino que también destacó su capacidad para adaptarse rápidamente a las exigencias de la categoría.

De FERNANDO ALONSO para Franco #Colapinto



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium

El fuerte elogio de Fernando Alonso por Franco Colapinto

"Ha demostrado, sobre todo en las primeras carreras en las que no tuvo ningún percance, su velocidad y su talento. Solamente hay 20 asientos, y ese es el problema de la F1, pero él mostró sus cartas y su identidad. La oportunidad le llegará tarde o temprano", afirmó Alonso en diálogo con medios hispanoamericanos tras la carrera en Abu Dhabi.

La relación entre ambos no es casualidad. Colapinto fue parte de la academia de jóvenes talentos de Alonso, lo que generó una camaradería especial entre los dos pilotos. Desde el debut del argentino en Monza, el asturiano no escatimó en elogios y consejos: "Tuvo algún dolor en la espalda por el asiento porque fue la primera vez que se subió a un coche por dos horas a un ritmo fuerte. Le dije que se prepare bien para Singapur, que aproveche el tiempo y ajuste ese asiento porque no será tan fácil como Monza".

Alonso 1.jpg Fernando Alonso

El gran año de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La llegada de Colapinto a la Fórmula 1 fue un hito para el automovilismo argentino, marcando el retorno de un piloto nacional a la Máxima tras años de ausencia. A bordo del Williams, mostró destellos de su habilidad, especialmente en su debut en Monza, donde sorprendió a propios y extraños con su rendimiento sólido y su rápida adaptación.

Sin embargo, la competencia en la Fórmula 1 es feroz. Con solo 20 asientos disponibles, el futuro del piloto pilarense sigue siendo incierto, aunque las puertas de Europa y otras categorías de alto nivel podrían abrirse para él. Pese a la incertidumbre, tanto sus fanáticos como expertos del automovilismo confían en que su talento lo llevará de vuelta a la Fórmula 1. "Demostró sus cartas", resumió Alonso.