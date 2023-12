El fuerte enojo de Marcelo Tinelli en vivo con las jefas de coach del Bailando

El conflicto se intensificó cuando Marcelo Tinelli cuestionó la necesidad de pagar a los bailarines extra por ensayar, generando un cruce con Federico Hoppe, quien explicó: "Si no ensayan es libre, si se les pide que ensayen se les paga de otra manera. No es un tema de las jefas de coach, es un tema de la producción que se lo pedimos nosotros a ellas que bajen esa línea por una situación 100% presupuestaria".

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre los problemas del Bailando

La tensión persistió cuando el conductor invitó a los bailarines a la pista y se enfrentó a las limitaciones presupuestarias del sindicato de bailarines. Tinelli concluyó: “Estamos todos asustados pidiendo que no entren. Es un tema del sindicato de bailarines, pero como rompen. Me pone muy nervioso, no me lo fumo”.

Embed

Este no fue el primer episodio de desacuerdo, ya que días atrás surgió una disputa similar entre Marcelo Tinelli, las jefas de coach y los productores, cuando Flor Vigna incluyó varios bailarines en su performance. Tinelli expresó su desconcierto: "Yo no entiendo nada y estoy acá hace 18 años. Me pierdo con qué se puede hacer y qué no". La edición 2023 del Bailando continúa sumando polémicas y conflictos en cada gala.