El fuerte mensaje de Víctor Hugo Morales por el fallecimiento de Jorge Lanata

El mensaje de Víctor Hugo Morales por el fallecimiento de Jorge Lanata

Sin embargo, el núcleo de su mensaje estuvo dirigido hacia el Grupo Clarín, donde Lanata trabajó durante gran parte de su carrera. Morales no ahorró críticas hacia el multimedio y su manejo en relación al periodista: "Me afrentó que lo tratara tan mal el Grupo Clarín, que tanto le debe. A Magnetto y compañía les hizo ganar miles de millones de dólares, nada más que con Telecom". En esta línea, recordó que el esfuerzo de Lanata fue crucial para favorecer intereses económicos del grupo, pero consideró que en sus últimos días esto no fue retribuido con respeto ni gratitud.