El fuerte relato de Fernanda Iglesias: denunció a Roberto Pettinato por abuso

“Es horrible que vos digas que se escuchaban gemidos porque se dijo que yo tenía una relación cuando estaba siendo acosada en Duro de domar”, le respondió a Amalia enojada.

El conductor, Ángel de Brito, le preguntó si Petinatto se le tiraba encima y ella respondió que sí, que no podía hacer nada porque "en esa época te quedabas sin laburo".

"Fue en Duro de Domar, en Canal Trece. Obviamente, se escuchaban ruidos, las maquilladoras estaban al lado y se decía que tenía un romance, pero no, señores, estaba siendo acosada. Entraba y lo hacía como una violación. No podía hacer nada porque en esa época... Fue en el 2006, 2007 o 2008", contó.

También Fernanda Iglesias detalló que cuando compartían en el programa Un mundo perfecto, “Roberto se masturbó adelante mío en un camarín. Después de eso yo empecé a decirle a mi novio que me acompañe”.

“Lo peor de todo es que yo no me daba cuenta de que estaba siendo acosada, yo pensaba que 'bueno, es lo que tiene que pasar’. Y cuando me di cuenta, cuando Thelma Fardin contó lo que le había pasado y todas empezaron a contar, lloré 3 días seguidos”, continuó relatando Fernanda en el programa LAM.

Fernanda Iglesias denunció a Roberto Pettinato por abuso.mp4

Otras denuncias a Roberto Petinatto

Entre las denunciantes que contaron sus experiencias se encuentran, Martina Sotopose, quien declaró que en su primer programa al aire en vivo, "Un mundo perfecto" Petinatto "antes de salir al aire me llevó tras bambalinas y me encajó un chupón, así de una, en el medio del estudio con gente que iba y venía. Me preguntó: ¿che nosotros vamos a coger? Yo tenía 23 años. No. ‘¿Y no tenés una amiga para presentarme?' Y cosas horribles que no puedo ni reproducir".

Otras denunciantes fueron Lola Bezerra, Josefina Pouso y Karina Mazzoco. También Ernestina Pais, Carmela Bárbaro y Virgina "Bimbo" Godoy quien contó el maltrato que sufrió de parte del conductor: "Me ha hecho bullying con cosas de nivel de la primaria, diciendo 'para vos sos hija de tal, sos adoptada, que asco, nunca trabajé con una adoptada, sáquenla de acá'. Uno no sabe cómo reaccionar a eso. No sos nadie, acabas de empezar, ¿qué vas a decir? Nada.