El fuertísimo video de García Moritán viendo a Vicuña dando su discurso para Pampita en el Martín Fierro

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó Vicuña y se volvió tendencia por este gesto que muchos creyeron que iba dirigido para la conductora de El Hotel de los Famosos. Al día siguiente, él aclaró que su agradecimiento tenía que ver con “el lugar que me han dado en Argentina” mientras que ella terminó de despejar las dudas al dedicarle un romántico posteo a su actual marido, Roberto García Moritán. En este panorama, solo faltaba la palabra del político, quien dialogó con LAM.