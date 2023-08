El ganador récord de Los 8 escalones contó qué hará con la plata

La historia de Santiago Simari no tardó en hacerse viral por lo increíble que es. Con solo 19 años ganó 15 millones de pesos en el programa conducido por Guido Kaczka , Los 8 escalones , una cifra increíble que llamó la atención de todos, pero también sorprendió por su sueño, que es ser presidente de la Argentina. Sin embargo, y luego de prometer que iría a buscar ganar los 18 millones, Santiago reveló para qué usará el dinero ganado.

“Te soy sincero, me tenía mucha fe para el primer día. Me veía ganando los tres millones, pero no imaginaba esto ni loco. Estoy muy feliz, voy a poder ayudar a mis viejos”, reveló al momento de ganar.