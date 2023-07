El participante de Los 8 escalones que aspira a ser presidente

“¿Seguís viniendo?”, le preguntó Guido, para saber si continuaría participando del juego. Y, firme, Santiago contestó: “Sí, sigo viniendo”. Mañana competirá por los 12 millones de pesos.

Los 8 escalones de los 3 millones - Programa 27/07/23 - JURADO INVITADA: MARIEL DI LENARDA

Los 8 escalones de los 3 millones siempre sorprende con las increíbles historias de sus participantes. En la noche de este martes, Matías dejó a todos sin palabras cuando mostró el amuleto de la suerte que lo acompaña en cada ocasión especial.

Después de haber avanzado un escalón, el concursante sacó del bolsillo derecho de su pantalón una antigua radio, que no tenía pilas, y se la mostró a todos los presentes en el estudio. Guido se sorprendió y le preguntó: “¿Qué es eso?”. “Es una radio que le regalé a mi abuela. Mi abuela era fanática de las radios”, dijo Matías. El presentador lanzó: “¡Ah!, vi un aparato y me asusté. No se puede estar conectado a nada en este juego”.

“¿Es un amuleto?”, preguntó Kaczka. Matías indicó: “Es un recuerdo”. Fue en ese momento que Carmen Barbieri interrumpió la conversación para contar una experiencia personal: “Mi papá tenía una de esas y escuchaba hasta Chile con la antena, que la ubicaba. Maravilloso. Escuchaba a Chile, Montevideo”.