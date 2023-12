El gesto amoroso de Nicole Neumann para sus hijas antes de Año Nuevo

Nicole 1.jpg

"Awwww, qué duro tener que estar lejos... Creo que jamás me acostumbraré a no estar 24/7 con mis bebés", confesó Nicole, reflejando el anhelo de compartir cada momento con sus hijas. La añoranza se acentúa, no solo por su estado de embarazo, sino también por la reciente reconciliación con Indiana, la hija mayor, con quien había tenido un distanciamiento tras una discusión el año anterior.