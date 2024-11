El gusto millonario que se dio la China Suárez

En medio de los rumores de un posible nuevo acercamiento a Mauro Icardi y, además, a L-Gante , la China Suárez se muestra relajada en cada uno de los eventos sociales a los que asiste con sus tremendos y lujosos looks con los que fascina a sus seguidores de redes sociales .

Lejos de la sencillez, la artista demostró una vez más que no escatima al momento de elegir sus prendas, ya que se mostró durante un paso por la Bresh con un buzo de la firma Gucci que cuesta millones de pesos. Y es que, la actriz y cantante apareció con un buzo con capucha de la reconocida firma italiana que es parte de la colección 2024, el cual le quedaba suelto para aportar a la onda relajada que eligió para esa noche.

image.png

Según la página oficial de Gucci, el llamativo buzo cuesta unos 1.100 euros, que corresponderían a 1,161,834 de pesos, según la cotización que rige el 14 de noviembre, lo cual representa un monto elevado para la realidad del país. Sin dudas, la China demuestra que tiene un gran gusto por la moda y con el tiempo se convirtió en una de las referentes más importantes de ese mundo, ya que en varias oportunidades tuvo colaboraciones con la diseñadora Natalia Antolín.

Cabe resaltar que, mientras Wanda Nara disfruta de su reciente noviazgo con Elián Valenzuela, Eugenia se acerca una vez más al referente de la cumbia 420 porque se sumará como actor en la segunda temporada de “En el barro”, la serie de Netflix en la que trabaja ella.

Una ex Gran Hermano contó que pasa entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

La ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis, estuvo en el streaming de Bondi y cuando le preguntaron por el vínculo de Marcos Ginocchio con la China Suárez sorprendió con una frase que lo mandó al frente al salteño.

los-mediaticos-estan-compartiendo-un-proyecto-laboral-en-mexico-foto-instagram-V7TRGDXY4FDLHF2WOM4TJHYZYQ.avif

“¿Alguna vez Marcos te habló de la China?”, le preguntó Pepe Ochoa a la ex Gran Hermano, quien acorralada contestó: “No, es su amiga, no, no sé qué es”.

“Se puso nerviosa... yo sé que no es su amiga, lo sé de muy buena fuente”, insistió Pepe a la pareja de Thiago Medina, quien entonces lanzó: “Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien”.

De esta manera, y sin quererlo, dejó en claro que entre el ex ganador del reality y la actriz y cantante hay algo más que una amistad.