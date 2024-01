El hijo de Diego y Yanina Latorre reveló qué sintió cuando estalló el escándalo de sus padres

El joven, que al momento de la polémica era solo un adolescente. admitió que enfrentar el escándalo mediático que envolvió a su familia no fue sencillo. "No fue un lindo momento, pero intenté no darle bola porque sé cómo es mi familia. Sé que siempre estuvo todo bien y demás", expresó Dieguito, reconociendo la complejidad del momento.

Dieguito también compartió su experiencia durante aquel período complicado, recordando cómo, siendo aún joven, lidió con las miradas y comentarios de los demás. "Sabía qué había pasado. No era boludo. Pero no entendía tanto lo que pasaba en la tele. No miraba mucho la tele tampoco, menos en ese momento. Me acuerdo de que iba al colegio, por unos días no quise ir, porque estaban todos que me miraban o hablaban", reveló el joven, destacando la fortaleza de su familia a pesar de las circunstancias difíciles.