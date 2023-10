El hijo de Romina Yan confesó que tiene una conexión con ella: "Me manda mensajes y..."

A los 23 años, el joven hijo de Romina y Darío Giordano es un artista en ascenso al que se lo conoce por el nombre artístíco que eligió en honor a su mamá. Franco Yan vivió casi cuatro años en Europa, donde estudió y se graduó en Bachiller en Artes en el Royal Central School of Speech and Drama de Londres. Al recibirse, se sumó al elenco madrileño de la comedia musical Los puentes de Madison .

De regreso en Buenos Aires, el nieto de Cris Morena dialogó con Catalina Dlugi en su ciclo Agarrate Catalina , que sale al aire por La Once Diez (AM 1110). Em el reportaje, el joven abrió su corazón y contó cómo es hoy su vínculo espiritual con la recordada actriz.

HIJO-DE-ROMINA-YAN.jpg Franco tenía 10 años cuando falleció su mamá, Romina Yan.

“Cuando viene alguien y me dice ‘sos igual a tu mamá’, lo siento como un mensaje de ella, porque es raro. Yo creo que te mandan mensajes a través de estas personas, siempre me pasa en lugares como aeropuertos, donde se cruza mucha gente. Siempre agradezco”, reveló el joven actor.

Su vínculo espiritual con Romina Yan

Franco deatlló cómo siente la cercanía espiritual de su mamá. "La siento. Cada uno de nosotros tiene su conexión. Con el abuelo hemos investigado y nos hemos abierto mucho a todas estas cosas”, dijo luego respecto a la presencia de Romina Yan en sus vidas más allá de su ausencia física. En su mensaje de cumpleaños para su abuelo Gustavo Yankelevich, Franco escribió: "Gracias por enseñarme que esto no termina acá", afirmando la creencia de ambos de que hay algo más allá de la muerte.

“Me conecto con ella a través de la música, a través de estas cosas cotidianas que me pasan. Ella está. Uno extraña la pérdida física, pero yo aprendí que están siempre, inclusive más que si estuvieran en este plano. Pero no voy a mentir, siempre tengo ganas de sentir un abrazo”, fue el desgarrador testimonio de Franco Yan sobre la ausencia de la querida actriz.