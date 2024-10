El homenaje de Arturo Puig a un mes de la muerte de Selva Alemán

Fue así como varios famosos se prendieron a comentar la publicación. Un poco para recordar a Selva Alemán, pero principalmente para darle fuerza a Arturo Puig, entre ellos se encontraban: Georgina Barbarossa, Andrea Pietra, Marcela Coronel, Marcelo De Bellis, Nicolás Vázquez, Sebastián Estevanez y Araceli González.

Aunque los más destacados fueron de Carola Reyna, quien expresó: “Amor eterno”; Claudio Tolcachir también se prendió y comentó: “¡Siempre! Soy testigo de ese amor eterno”; A lo que Rodrigo Lussich agregó: “Gran abrazo, Arturo. A Selva y a vos los amamos”.

De qué murió Selva Alemán

El pasado 3 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Selva Alemán, por lo que conmocionó al mundo del espectáculo, ya que era muy querida en el ambiente. En medio del dolor por su despedida se conoció cuál fue el motivo que causó su muerte

Se debe a que Pilar Smith confirmó la noticia luego de dialogar con el actor: "Lo llamé para confirmar la información, me atendió, estaba llorando. Mucho no podía hablar, pero me la confirmó y me dijo que fue un infarto en su casa. Fue de manera totalmente inesperada, no estaba arrastrando ninguna enfermedad”.