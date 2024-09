Se supo de qué murió Selva Alemán a los 80 años

La periodista de espectáculos Pilar Smith, quien mantuvo contacto con Arturo Puig, fue una de las primeras en informar sobre la causa del fallecimiento de Selva Alemán. "Selva Alemán falleció de un infarto. Hablé con Arturo Puig", publicó Smith en su cuenta personal de X. Además, agregó que el actor se encontraba devastado tras la pérdida de su compañera de vida, con quien había compartido más de cinco décadas de amor y trabajo.

Selva Alemán 2.jpg Selva Alemán

Cómo era la relación entre Selva Alemán y Arturo Puig

Arturo Puig y Selva Alemán formaban una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Se conocieron en 1974, durante la primera lectura de guiones de la telenovela Fernanda, Martín y nadie más, y desde entonces construyeron una vida juntos tanto en lo personal como en lo profesional. Recientemente, la pareja había asistido a la entrega de los Premios Sur, el 26 de agosto pasado, celebrando no solo su carrera, sino también sus 50 años de amor.

En Telefe Noticias, Pilar Smith brindó más detalles sobre el trágico desenlace. "Lo llamé a su marido que estaba llorando. Mucho no podía hablar. Me confirmó que fue un infarto en su casa de manera totalmente inesperada". Además, Smith indicó que Selva Alemán no padecía problemas de salud recientes, lo que hizo aún más sorpresiva la noticia de su partida.