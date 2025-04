El increíble escándalo en el que quedó involucrado Alejandro Lerner en Uruguay

El artista que no acostumbra a protagonizar hechos de este tipo, se vio envuelto en una tremenda controversia.

En las últimas horas salió a la luz un increíble escándalo que involucra al cantautor argentino, Alejandro Lerner . La noticia sorprende especialmente porque el artista mantiene un perfil bajísimo y en sus casi 50 años de carrera, no se le conocen conflictos mediáticos ni de ningún otro tipo.

Al parecer, el artista tenía pautada una gira por el Uruguay pero el sábado 12 de abril, decidió cancelarla alegando que había sido "abandonado por los productores". En sus redes sociales, aclaró: "Hoy, viernes a la noche, saqué esta foto para que mis queridos de San José Florida, y Durazno sepan que me quedé hasta el final. Lamentablemente los productores y responsables de la gira han desaparecido y hemos tenido que quedarnos hasta mañana y volvernos a nuestras casas", denunció.

image.png

Pero Minutti sostiene que la cancelación tiene que ver con otro trasfondo: "Para mí es que los números internos no le daban para pagar su logística. Tiene un equipo grande de personas, son más de 15 y mi especulación es esa. De todos modos, no dejás a la gente tirada así. Vendimos tickets y debería haber valorado nuestro esfuerzo".

Qué harán los productores escrachados por Alejandro Lerner luego de su reacción

Pero el escándalo no quedó únicamente en lo mediático. Luego del cruce de versiones y los hechos que desencadenaron en el conflicto entre Alejandro Lerner y los productores, estos últimos decidieron llevar esta historia a un siguiente nivel: el judicial.

Ahora, el productor Adrián Minutti planea iniciar acciones legales no sólo por la pérdida económica sino por la falta de honestidad por parte del artista argentino. "Dice que lo dejamos tirado y no fue así. Es un baldazo de agua fría para nosotros. Pensamos que económicamente no sería una gira exitosa pero sentimos que íbamos a salir airosos".

image.png

Por último, el productor aclaró que más allá de este conflicto, el trato de Lerner había sido muy bueno. "Siempre fue amable, muy correcto, impecable".