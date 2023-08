El increíble talento del hermano de Tini Stoessel

Siguiendo su inesperada demostración, Fran puso a prueba su habilidad con la panelista Momi Giardina. "Decime algo que tengas y no quisieras tener. Y después, algo que no tengas y quisieras tener", planteó. Momi compartió sus deseos: "No quiero tener ansiedad y quiero tener orden, ser más disciplinada". Pero el momento de asombro llegó cuando el hermano de Tini Stoessel le solicitó a Momi que describiera en detalle su cita ideal.

Embed

Con sinceridad, la bailarina expresó su romanticismo: "Me gusta que me inviten a cenar, que me pasen a buscar y generar un clima. Me enamora y me calienta el amor, no el sexo casual". Sin titubear, Fran desveló su veredicto: “¡Lo saqué! Sos de Aries”, acertando en pleno.

“Tremendo, lo sacó”, acotó Nico Occhiato sorprendido al ver a su compañera saltando con emoción y los brazos en alto, sin poder entender cómo logró el hermano de Tini Stoessel, con solo dos preguntas, sacar de qué signo era.