El Indio Solari cumple 75 años y los fanáticos lo homenajearon en las redes sociales: los mejores memes

Si bien la mayoría de los miembros de las generaciones más jóvenes no siguen su música, el artista es un referente en lo que al rock & roll se refiere y aún en la actualidad continúa movilizando mucho público.

Es por eso que hoy, 17 de enero , varios fanáticos del Indio Solari decidieron conmemorarlo. Hay que destacar que esta fecha es muy especial debido a que se trata de su cumpleaños . En esta ocasión el cantante celebra sus 75 años y, mediante Twitter, no solamente sus seguidores convirtieron al artista en tendencia, sino que además le dejaron mensajes tanto divertidos como emocionantes. Estos fueron los mejores.

Embed - Por qué tan elegante homero?

- Hoy cumple años el Indio muchacho pic.twitter.com/yMtLXjTTbV — V (@Viole_rnr) January 17, 2024

Embed Gracias Indio sos la alegría por la que nuestro mundo gira, brindamos por vos, felices 75 mister !



17.01.49 pic.twitter.com/mW0qTmARTB — IsmaelArlotte (@ismaelarlottePR) January 17, 2024

Embed ¡¡Feliz cumpleaños 75, mister!!

El mundo es tan chico, viejo, sin embargo nunca supe de alguien como vos, Indio! pic.twitter.com/4kC7ucVrsu — (@fraseRicotera) January 17, 2024

Embed Feliz cumpleaños indio, gracias por tu musica que nos salva y ser el mas grande. pic.twitter.com/hGxtefWEFf — (@indiosolari__pr) January 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Maxiikiosco/status/1747484270875017640&partner=&hide_thread=false Adivina quién era dios,men? El indio Solari pic.twitter.com/FOFkiuVVYv — (@Maxiikiosco) January 17, 2024

Embed Un 17 de enero de 1949 nace una leyenda del rock nacional, la persona que marcaría mi vida por completo y me acompañaría cada día de mi vida.

Gracias por seguir regalandonos tu música, por cada misa, por ser lo más grande que hay.

Sos eterno siempre, feliz cumpleaños INDIO pic.twitter.com/VH7st4cdcq — matías. (@fedematiaspr) January 17, 2024

Embed La gratitud y amor que te tengo son realmente inexplicables pero trate de ponerlo en palabras. Sos lo más grande que hay.



Brindo por tu vida, felicidades @Indio_Solari_ok. pic.twitter.com/8y78sy6UmE — Noticias de Ayer (@Noti_Ayer) January 17, 2024

Quien es el Indio Solari

Nació el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, al Indio Solari se lo puede considerar como un platense más ya que vivió desde muy chico en la ciudad de La Plata. Al terminar el secundario, ingresó al instituto de Bellas Artes, en el que aprobó algunas materias pero fue expulsado un año más tarde. Tres décadas después, contestaría en una entrevista para la revista de rock La García: “En esa época lo más importante era la rebeldía”.

Junto a Skay Beilinson y La Negra Poli fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, uno de los grupos más importantes del país. Con ellos editó los discos Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto / Cordero atado (1993), Luzbelito (1996), Último Bondi a Finisterre (1998) y Momo Sampler (2000).

El Indio, al frente de la banda, se cansó de vender álbumes y llenar estadios hasta que el grupo se disolvió. Allí fue cuando fundó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con los que editó cuatro discos de estudio: El Tesoro de los Inocentes (2004), Porco rex (2007), El perfume de la tempestad (2010) y Pajaritos, bravos muchachitos (2013).

Indio Solari. Olavarría.jpg La última presentación del Indio Solari fue el 11 de marzo de 2017 en Olavarría, Buenos Aires. Foto Google.

Su última presentación en vivo fue el 11 de marzo de 2017 en Olavarría, recital que tuvo el saldo trágico de dos muertos y decenas de heridos. En el plano personal, confirmó en 2016 que padece la enfermedad de Parkinson.

En “Recuerdos que mienten un poco”, el libro de sus memorias, en compañía del escritor y periodista Marcelo Figueras -quien opera como sútil narrador apenas externo-, plasmó en 862 páginas su vida, obra y circunstancias. Allí, entre otras cosas, decide mostrarse como alguien a quien le tocó en suerte el favor de una veneración incondicional por parte de millones de personas.

Libro Indio Solari.jpg En el libro "Recuerdos que mientes un poco", el Indio Solario cuenta sus memorias. Foto: Google.

“Yo tengo la suerte de que el público de Los Redondos haya proyectado sobre mí ciertas destrezas o aptitudes. Ha pretendido de mí cosas -con respecto a la honestidad, por ejemplo- que, si yo tuviese que reivindicar en un examen, probablemente no aprobaría. ¿Qué pruebas tienen? Son necesidades de la gente, que precisa de algún muñeco que se calce ese chaleco. La ventaja que tiene eso es que te da permiso para ser mejor. Cuando la gente te da ese permiso y no lo aprovechás, sos un boludo. No cuesta tanto ser honesto cuando hay tanta gente a favor de que lo seas”, recuerda en las páginas de la publicación.