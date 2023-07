El inesperado mensaje público que Barby Franco le mandó a la niñera de su hija Sarah

“Te amamos Anabela Jessica. Gracias por darle tanto amor a nuestro tesoro”, escribió junto a la imagen de la joven. No es la primera vez que la pareja revela que recibe ayuda para criar a Sarah, inclusive hace un tiempo, muchos le preguntaron a Barby porqué ella no preparaba la comida de su bebé, la respuesta no tardó en llegar: “Porque las chicas que trabajan en casa la aman mucho y la miman demasiado”.

Barby Franco niñera 2.jpg

Hace pocos dias, Barby Franco reveló que tiene preparados otros embrianos por si quiere volver a ser madre, ya que la mediática tuvo que pasar por un largo proceso para que Sarah pueda llegar a su vida.

"¿Cómo fue el tratamiento? Me saqué óvulos, hicimos embriones. De hecho, tenemos siete embriones congelados. Son siete bebés futuros porque, en realidad, teníamos nueve pero hicimos dos intentos y no pasó nada. Resulta que yo venía muy cansada corporal y mentalmente porque los hormonazos, los pinchazos y eso te cansa mucho. Es muy costoso para la mujer; como una maratón. El primer intento no surgió y fue tristísimo. Estaba en Punta del Este, en el medio me agarré covid y la pasé re mal", contó en una entrevista con Pronto.

Barby Franco niñera 1.jpg

Sobre si cerraba la fábrica y no buscaba tener más hijos, Barby Franco aclaró cualquier duda: “Por ahora, sí. Estoy bien así y la quiero disfrutar a ella. Quiero verla caminar, estar presente, darle mi atención. Ya va forjando su personalidad, está re vivaracha, es re copada y tiene súper buen humor. De todos modos, cuando se enoja es igual al padre. Si se ataca con algo, se hace notar”.

“Tenemos congelados seis varones y una nena. Sabemos el sexo porque ya lo estudian desde el día uno al embrión. Hay una aplicación con una camarita y desde tu celular vas viendo cómo tu embrión va creciendo. Es buenísimo y a veces voy monitoreando a los embriones”, cerró Barby.