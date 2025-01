El jugado y super hot nuevo trabajo del hijo de Matías Martin

Desde su mesa, Matías Martín lo escuchaba orgulloso. Su opinión fue fundamental para que su hijo aceptara la propuesta de Muscari. "Mi papá me llamó de repente, nos pusimos a charlar y me preguntó por qué había dicho que no a Muscari", contó Luca.

image.png

“'Por nervios', le respondí pero me sugirió que dejara eso de lado. Cuestión que terminé hablando con Muscari y le dije que sí. La misma semana fuimos a ver Sex con José y Licha Navarro, que también se sumó conmigo, y me encantó. Era la tercera vez que veía el show. Súper compré la idea y estoy metido al ciento por ciento con Sex", amplió su relato.

Luca explicó que en la obra tiene un número musical en el que canta con Flor Anca y luego realiza monólogos. "No voy por el lado de sacarme la ropa, al menos por ahora. Canto hace mucho tiempo y siempre me gustó estar involucrado en la música desde ese lugar. Es más, estoy armando hace un tiempo mi propia música. Sex me cayó en el momento justo. Me gusta mezclar esos dos mundos", explicó.

Cómo lo tomaron Nancy Duplaá y Matías Martin al debut de su hijo en Sex

Aunque Sex es una obra osada y con espíritu transgresor, tanto Nancy Duplaá como Matías Martín están felices con el desempeño de su hijo en su estreno.

image.png

"Están todos entusiasmados por mí y lo ven como algo muy mío, un proyecto que no hizo ni mamá ni papá y que es mío. No es radio ni tele ni actuación y es la primera vez que alguien de la familia hace este tipo de teatro inmersivo. Mis papás están muy felices por mí y me acompañan en las decisiones que tomo", declaró.

En la entrevista Luca aseguró que sus padres lo irían a ver pero "no en las primeras semanas porque necesito acostumbrarme. Los invitaré al final del primer mes, seguro", dijo en ese momento y este fin de semana al menos con su papá, cumplió.