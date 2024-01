El Kun Agüero pidió que echen a Sabrina de Gran Hermano

"Ya sabemos lo que está pasando en la casa, porque yo me entero porque tengo mi mejor amigo. Asique banquemos a Brian", siguió el ex futbolista de la Selección Argentina.

Sin demasiadas vueltas, pidió a sus seguidores que dejen a Sabrina fuera del reality. "Ya tengo una enemiga. Ya saben, ¡Arafue! Como dijo Milei, Sabrina, ¡afuera!", aseguró el Kun."Banquemos a Brian, viejo. Vamos que es mi amigo. El que dice algo de Brian se enfrenta a mí", sentenció.

Brian contó en A la Barbarossa (Telefe) que el vínculo que lo une con el Kun es desde la infancia. “Mis padres son sus padrinos y mi hermano es el padrino de su hijo Benja”, contó en la entrevista.

Agüero no es la primera vez que reacciona al reality. Ya lo hizo en la edición pasada cuando se manifestó a favor de Agustín, conocido como “Frodo”. "Yo no veo Gran Hermano, pero me gustó la onda de ‘Frodo’ porque le mete buena onda al baile. Yo no sé cómo juega, pero el chabón baila”, dijo el Kun en ese momento.

NOCHE DE ELIMINACIÓN

Este domingo, Santiago del Moro anunciará el nombre del participante menos votado de la casa y quedará fuera del reality. El pasado lunes, tras sonar el teléfono rojo, el juego cambió por completo y el voto es positivo. Los jugadores quedaron todos nominados, excepto Lucía, Joel, Agostina y Furia (elegida por la líder de la semana).

Al mismo tiempo, esta semana habrá doble eliminación, es decir, un jugador se irá este domingo y el otro lo hará el lunes en una gala especial.