El lapidario comentario de un famoso contra Got Talent

Programa 01 (21/08/23) - Got Talent Argentina 2023

“Tenía un poco de razón Marina Calabró que dijo que el casting era flojito…y porque es más de lo mismo”, arrancó diciendo la mediática chaqueña.

Sin embargo, el conductor del ciclo, Beto Casella, quiso levantar un poco el honor del programa y respondió: “Bueno, flojito, flojito pero hizo récord de audiencia”. En tanto que Edith Hermida también salió a cruzarla, y dijo irónica: “A mí me encantaron todos. Yo me emocioné. Mariana es fría, no se emociona, por eso le parece feo. Maglietti y Any Ventura también son dos ‘Frozen’ que no se emocionan con nada. Yo empatizo con la emoción ajena”, cerró la panelista entre risas.