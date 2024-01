El llanto del ex de Fátima Florez al hablar de la separación

Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez, habló como nunca de su situación sentimental y no pudo evitar referirse a la humorista.

Norberto Marcos, ex pareja de Fátima Florez , ha salido a aclarar los rumores sobre un supuesto romance con Vicky, íntima amiga de la humorista. La controvertida división de bienes tras la escandalosa separación de Fátima y Norberto parece tener nuevos capítulos, ya que mientras la actriz rehizo su vida junto a Javier Milei, el productor fue vinculado sentimentalmente a la ex pareja de su fallecido amigo. Norberto, visiblemente emocionado, rompió el silencio en "Socios del Espectáculo".

Cómo es la situación sentimental de Norberto Marcos tras su separación con Fátima Florez

La situación se tornó más emotiva cuando el notero indagó sobre los rumores de romance con Vicky: "En absoluto, y eso es una de las poquitas cosas que me han molestado. Que me relacionen justo con una mujer a la cual yo respeto la memoria del marido, un gran amigo mío. Eso sí me duele". Norberto no pudo contener las lágrimas al recordar a su amigo cercano.