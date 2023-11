El llanto de Marina Calabró al hablar de la traición de Rodrigo Lussich y su separación

La periodista brindó una entrevista donde habló de la actitud de su colega que no le gustó para nada y que no le convenció su disculpa

"Yo este descargo de hoy no lo escuché, iba pasando algunos textuales pero no es lo mismo escuchar que leer, entonces esa te la debo. Lo que te puedo decir es que yo hablé con el después del episodio del viernes, me pidió disculpas por el arrebato. Escuché que dijo algo como que no reparé, para mí, reparé en todo", comenzó contando.

"Estaba clarísimo como iban a ser las cosas, recuerdo que Adrián me dijo que no iba a hacer nada y que lo contara Ángel y también creo que Rodrigo me dijo algo similar. Además por las expresiones que tuvo Rodrigo después de poner el tweet también me confirma todo, porque el pone eso y le pide disculpas, o sea, si vos crees que no estás en falta no pedís disculpas", agregó.

Antes de continuar, no logró contener las lágrimas y lanzó: "De última me podría haber dicho que lo iba a poner, a mí me dolió que, en ese momento que estas hecho mierd.., hubiera más interés en contarlo que en contener. Yo estoy hecha mier.., lo que siento es que se sumó dolor al dolor, al cuete. No me quiero victimizar, a todos nos pasó alguna vez de separarnos".

Y cerró, "No me quiero victimizar, pero cuando vos lo único que necesitas es un poco de contención o de respeto, de empatía lo último que necesitas es que se haga un quilomb.. colateral en un tweet o entre periodistas. Yanina y Ángel me escucharon llorar, estuve así todo el fin de semana y hoy me levanté para ir a laburar".