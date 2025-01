El look de Luisana Lopilato en la playa que generó suspiros

Es así cómo en los últimos días decidió subir un divertido video sobre su primer viaje del año. “Yo me quedo con vacaciones en familia, ¿ustedes?”, comentó. Aunque no especificó dónde estaba, las imágenes dieron cuenta de que eligió un paradisíaco destino de arena blanca y aguas cristalinas. Según se pudo advertir, viajó con sus cuatro hijos, Noah (11), Elías (8), Vida (6) y Cielo (2) y, posiblemente, también con su marido, Michael Bublé.

En el reel que posteó hizo una comparación entre unas “vacaciones sola” y unas “en familia”. Para ilustrar la primera caminó, tranquila y relajada por un caminito que conectaba una de las casas frente al mar con la playa. Para ejemplificar el segundo caso, se metió al mar con uno de sus hijos -según se pudo advertir habría sido Elías- y ambos se subieron a sus tablas para surfear cerca de la orilla.

El outfit con el que Luisana Lopilato enloqueció a sus seguidores

Además del divertido video que realizó, lo que no pasó inadvertido fue su look de verano, puesto que, como es toda una fashionista, Luisana Lopilato acostumbra a marcar tendencia con sus outfits.

Para ir a la playa lució un vestido midi al cuerpo con escote en V en un vibrante color amarillo. La pieza tenía un recorte a la altura de la cintura que dejaba un poco de piel al descubierto y daba el efecto de que, en lugar de un vestido, se trataba de un top y una pollera larga. Se pudo ver que debajo llevó un traje de baño con tirantes violetas y, para darle su toque final, se dejó el cabello suelto y al natural, y sumó un par de lentes de sol cuadrados en color marrón.

Este no es el único look de sus vacaciones que la ex Chiquititas compartió en las redes. Tras darle la bienvenida al nuevo año, esta semana publicó su “primer carrusel de 2025″ con una mini sesión de fotos que hizo con la playa de fondo. En las imágenes se lució un traje de baño de dos piezas en color aqua, una de las tendencias de la temporada. La parte superior era modelo triangular y la inferior tenía tirantes a los costados.

La modelo complementó el traje de baño con un kimono largo de encaje negro con manga amplia. Los accesorios también fueron claves para realzar el outfit: llevó unos lentes de sol marrones y un pañuelo amarillo en la cabeza. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de sus fanáticos, quienes no dudaron en elogiarla. “La mujer más bella de la Argentina”; “Divina”; Aquí está la real mujer más bella de la Argentina” y “Hermosa”, expresaron.