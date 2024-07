El mal momento que pasa Martín Ku con su novia tras Gran Hermano

martin-ku-en-la-cuerda-floja-se-pierde-la-final-de-gran-hermano-2023-foto-captura-de-telefe-W6A5HBYKIZBK3GLQJ2V7NLEUHA.avif Martín Ku

Lo cierto es que ahora el Chino vuelve a ser noticia, pero no por esto que lo enfrentó a los padres de quien fue el primer finalista de Gran Hermano. Martín reveló un detalle muy íntimo que tiene que ver con su pareja, Marisol, y el problema que tienen para tener intimidad tras su paso por el programa.

El problema que sufre Martín Ku en su intimidad con Marisol

Martín Ku ingresó a la competencia de Gran Hermano estando de novia con María del Rosario. El ex participante está muy enamorado y cada vez que había un "Congelados" esperaba muy ansioso la entrada de su pareja para disfrutar de la experiencia juntos.

El Chino desde que entró hasta que salió expresó que amaba a su pareja. Esto se dejó ver cuando ingresó ella a estar unos días con él. Cuando llegó a la casa, tuvo enfrentamientos con Furia y de hecho fue por ella que Juliana y el Chino tuvieron una fuerte discusión porque la polémica jugadora la trató de "falsa y falluta".

Ya afuera de la casa más famosa del país, el juego quedó atrás y las polémicas peleas parece que también. Hoy se enfoca en su vida personal y en su relación amorosa. El ex participante estuvo en el stream de Martín Cirio junto a su novia y dio un picante detalle a la hora de hacer el amor.

"No tuvimos nuestro momento muy a solas. En mi casa están mis viejos y no podemos hacer mucho ruido. No es lo mismo estar solos, que podés hacer lo que querés. Capaz vayamos a un telo. Ya tuvimos sexo, pero no con la máxima comodidad", expresó Martín al respecto, sin filtros y revelando los detalles de su intimidad.