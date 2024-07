Por qué Martín Ku le rompió el corazón a Nico en Gran Hermano

Embed No puedes ser tan FORRO. Nico está encerrado hace más de 6 meses, NO SABE NADA del afuera y el Chino HDP entra para soltarle eso en la cara!? Qué culpa tiene el chabón de lo que pasa AFUERA!? Nefasto lo de Martín.

EMMANUEL AL 9009 #GranHermano pic.twitter.com/V5NCZaToBE — Caro ♀️ (@carolina___15) July 3, 2024

Nico con el corazón roto luego de charlar con Martín Ku

La reacción de Nicolás no se hizo esperar. Con el corazón roto, se mostró afectado y lleno de dudas sobre lo que estaba sucediendo fuera de la casa. "No tiene nada que ver con vos", intentó tranquilizarlo Martín, pero el daño ya estaba hecho. La llegada de Licha Navarro, quien notó la cara de preocupación de Nico, tampoco logró calmarlo. "Relajate un poco. No sé lo que pasó, pero te maquinaste un poco", le comentó Licha.