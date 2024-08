El mal momento que vivió Juariu en las calles de Buenos Aires

Tras esto, la periodista paró en doble fila y se bajó del vehículo “para ver si estaba todo bien”, algo que complicó las cosas. “El hombre había quedado casi en la esquina, yo bajo y quiero poner la alarma del auto, pero no me deja, me marcaba que había una puerta abierta”, precisó. Sin embargo, fue en ese instante que se dio cuenta qué estaba pasando: “Ahí doy la vuelta y veo a otro chorro, metido dentro de mi auto, sacándome la cartera”.