El mensaje que Furia le mandó a Agostina desde las cámaras de GH

“Yo sé que ustedes me aman y que me apoyan. Gasten todo su dinero en mí, que no los voy a defraudar”, lanzó con una cuota de humor, rememorando la frase de Carlos Menem. La participante decidió hablar sobre la pelea que se dio con Agostina y la destrozó, en el momento en el que estaba descansando con el resto de sus compañeros.

furia gran hermano portada.jpg Furia de Gran Hermano se sinceró ante las cámaras de la casa.

Qué dijo Furia Scaglione sobre Agostina Spinelli

“Es difícil la situación acá adentro, esta muchacha está bastante en un modo de desquicio. Posta, más que nunca, si quiero que entre alguien que sea Cata y destruya todo, ahre”, lanzó Furia Scaglione sobre la persona que querría que ingrese en el repechaje.

“Tengo tanto poder que le jode. Igual todo lo que dijo de mí, no me considero ni un poquito de todo lo que dijo. Creo que no tiene nada qué decirme, que se la tiene que bancar, bien bancada”, lanzó a modo de reflexión.

“Tengo toda la razón del mundo por una pelea basura que armó, se fue la Cata y que para mí, corta, es traición pero desde hace un montón. Depende de lo que pase el domingo, acá cambia todo. Si me voy yo, la casa cambia un montonazo”, determinó la participante.

“Siento que el juego se reseteó, al que yo me siento media como aislada. Justo decido en este momento del juego, al decirle: ‘no quiero jugar con vos’… La descajeté, por eso el enojo. Entonces, se enoja porque yo no la acompaño a esa final que ella dice, que yo iba a estar con ella”, analizó Furia, desde el patio.

“Yo en vos confié un montón. Fue una película, una novela de un mes y vamos dos. No la conozco, no sé ni quién carajo es. Tanto enojo porque le estoy diciendo que no, que no quiero esto. Me gritó, me dijo de todo y ahora está pidiendo un cara a cara, o sea, todo estudiado”, sostuvo Juliana.

“Y no me arrepiento de las palabras que dije de ella, para mí es una gorra basura, se lo voy a decir siempre. No me interesa. Tiene mala actitud, mala predisposición y todo lo que tenga predisposición, lo hace por estrategia”, cerró con un fuerte mensaje dedicado a Agostina.