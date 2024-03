El misterioso audio que publicó Tini Stoessel en sus redes

“De la manera que estoy esperando que vos llegues, no podés ni comprenderlo. Te espero con muchas ansias y te amo”, se distingue en el audio. Mientras que otra voz dice: “Pero bueno, vamos a estar todas juntas y vamos a ayudarte con todas esas cosas que necesitás preguntar porque es tu día, boluda”.

Tini-Instagram.jpg

Además, suma otra persona: “Es tu vida, sos vos. Si total van a opinar igual, gor”. Todo parece indicar que la publicación realizada este sábado tiene que ver con una promoción de un nuevo disco que sacaría a la luz la cantante y expareja del jugador de la Selección argentina Rodrigo De Paul.

El cruce que tuvo Tini con una usuaria de X

Tini Stoessel sorprendió a todos al publicar un profundo descargo en su cuenta de Twitter, dónde no habitúa a ese tipo de posteos, luego de que una usuaria de dicha red social subestimara la depresión que la cantante reveló haber atravesado en el último tiempo.

“Contame: ¿qué te pasó de grave en la vida, reina? ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame, ¿qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show? Ridícula”, decía el mensaje publicado por la usuaria @babyrancia y quien ya le puso candado de privacidad en la red social de la X.

Al ver que estaban quitándole importancia a sus problemas de salud mental, Tini le respondió de manera letal con un sorpresivo y tremendo descargo: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”.

Tini-X.jpg

Y agregó: “Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces”.

Inmediatamente, las reacciones de todo tipo no tardaron en llegar. la cantante recibió mensajes de apoyo cómo así también de algunos detractores. Rápidamente, la Triple T se convirtió en tendencia y volvió a instalar el tema de la salud mental y los artistas en redes sociales.