La tristísima carta que Tini Stoessel publicó en sus redes

Tini Stoessel sorprendió a todos al publicar un profundo descargo en su cuenta de Twitter , dónde no habitúa a ese tipo de posteos, luego de que una usuaria de dicha red social subestimara la depresión que la cantante reveló haber atravesado en el último tiempo.

Al ver que estaban quitándole importancia a sus problemas de salud mental, Tini le respondió de manera letal con un sorpresivo y tremendo descargo: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”.