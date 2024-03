El papá de Camila Homs respondió la duda sobre si Rodrigo De Paul salía con Tini cuando su hija estaba embarazada

El padre de Camila Homs , Horacio Homs, no ha dejado pasar la oportunidad para expresar su opinión sobre Rodrigo De Paul, su exyerno, especialmente tras conocer la noticia de que se realizará una biopic sobre la vida del futbolista. En una entrevista con Intrusos, no dudó en abordar el tema con franqueza.

Cuando Karina Iavícoli le cuestionó si creía que De Paul había engañado a Camila con Tini Stoessel, Homs respondió: "Mira, yo te soy sincero, Karina, no sé, pero si no la engañó fue muy rápido". Además, agregó con firmeza: "Las cosas no estarían bien y bueno, a lo mejor Rodrigo esperó hasta que nazca el nene. Pero yo creo que sí, que las cosas vendrían de antes. Lo que sé es lo que vi sufrir a Camila en su momento".

Qué dijo la mamá de Camila Homs

Por otro lado, Liliana, la madre de Camila Homs, también se pronunció sobre la situación durante una entrevista en el programa de eltrece. Consultada sobre la relación entre su hija y De Paul, respondió de manera breve pero contundente: "Sí, tranquilo. Tranqui".

Cami Homs 1.jpg Cami Homs

Horacio Homs también compartió detalles sobre su relación con De Paul y cómo abordó la posibilidad de una infidelidad. "Yo nunca lo hablé con él. Nunca la pregunté, 'che Rodrigo, vos, ¿la cagas...a Camila?' Simplemente hablé de otras cosas de la separación, que no terminaron en buenos términos", reveló el padre de Camila.

El comentario de Tini Stoessel que mostró cómo es su estado actual

Tini Stoessel vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales. Después de un período de ausencia, la cantante argentina reapareció en Instagram, pero no precisamente para recibir una cálida bienvenida. En medio de los comentarios, una usuaria arremetió contra ella, subestimando las luchas internas que enfrentó en el pasado. "Contame: ¿qué te pasó de grave en la vida, reina? ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame, ¿qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show? Ridícula", escribió la seguidora.

Cami Homs 2.jpg

La respuesta de Tini Stoessel no se hizo esperar. De manera contundente, expresó: "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones". La artista argentina, conocida por su música y su participación en proyectos televisivos, no dudó en confrontar el cuestionamiento que minimizaba sus experiencias personales.