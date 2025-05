El nieto del creador de El Eternauta reveló quién casi le roba el papel de Ricardo Darín

Esa exigencia fue determinante. “La productora Laura Bruno fue clave para que eso se respetara. Muchos se bajaron por eso. Pero gracias a esa convicción, hoy El Eternauta se hizo como queríamos”, destacó el nieto del autor. La decisión de mantener la historia anclada en su escenario original no sólo honra el espíritu de la obra, sino que también consolidó su autenticidad cultural en un mundo de ficciones cada vez más globalizadas y genéricas.

El Ete3rnauta 1.jpg Jeremy Renner podría haber sido el actor de El Eternauta

La dura historia detrás de El Eternauta

La serie retoma con fidelidad la premisa central del relato publicado en 1957: una nevada mortal cubre Buenos Aires y marca el comienzo de una invasión alienígena. Bajo la consigna de que “nadie se salva solo”, un grupo de personas comunes lideradas por Juan Salvo debe organizarse y resistir. Este protagonista, interpretado por Darín, es el alma de una historia profundamente política, existencial y cargada de simbolismo nacional.

Pero detrás del fenómeno audiovisual también se esconde una historia de dolor y resistencia familiar. Martín Oesterheld tenía apenas cuatro años cuando sus padres fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar. “Me llevaron con mi abuelo, detenido en un centro clandestino. Fui la última persona de la familia que lo vio antes de que lo mataran y lo hicieran desaparecer”, recordó con

crudeza. “Ella [su abuela] me sacó de ese momento: me dio de comer, me tranquilizó, me preguntó por mi abuelo. Sólo cuando me dormí, atendió su propio dolor”. Entre 1976 y 1977, Héctor Oesterheld, sus cuatro hijas, tres yernos, dos nietos por nacer y otros miembros de la familia fueron secuestrados y asesinados o desaparecidos.