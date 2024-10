El novio de Jimena Barón sorprendió con su imitación de Luis Miguel

Para cuando se lanzó a cantar pese a sus intentos no logró una perfecta imitación de Luis Miguel, por lo que Jimena Barón de igual manera intentó motivarlo, a lo que él bromeó: “Me queda mucho mejor así”. De este modo, ella no pudo evitar reírse por su intento de parecerse al cantante y tiró: “Era con falsete”.

Jimena Barón-Matías Palleiro-Luis Miguel-1.jpg

Cuál es la propuesta que Jimena Barón le hizo a Ulises Bueno

En las últimas horas se filtró que Jimena Barón habló con Ulises Bueno para hacerle algún tipo de propuesta. Sin embargo, pese a que muchos llegaron a pensar a que podría tratarse de una propuesta indecente, se confirmó que su intención era muy distinta. Para desactivar los rumores, ella reveló qué le dijo.

“Yo le escribí a Ulises por Instagram, él me clavó el visto, luego me di cuenta que tenía dos cuentas, en una de ellas yo hice lo mismo. Cosas del pasado y, bueno, no me puedo quejar”, comentó entre risas sobre el fallido a la hora de tratar de dar con él.

Sin embargo, finalmente una discográfica logró acercar a ambas partes, por lo que ella reveló qué fue lo que le pidió: “Llegamos a él y le dije: ‘Me muero por hacer una canción con vos, tenés un vozarrón, yo la compongo. Decime qué querés que haga’”.