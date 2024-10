Por qué Jimena Barón dice que Ulises Bueno es "el amor de su vida"

En el caso de Ulises, viene de grabar junto a La K'Onga y apostando fuerte a su carrera musical después del parate que se tomó para regresar con más fuerzas. Anteriormente, había participado de uno de los famosos crossovers de Big One, cuándo el Dj y productor lo junto para cantar junto a Rusherking la canción "Mentiras", que terminó siendo todo un éxito. Sin dudas, este dúo se las trae y el misterio se revela este jueves por la noche.

Jimena Barón reveló su secreto para poder llevar una vida saludable

Jimena Barón ha encontrado en estas plataformas el espacio ideal no solo para promocionar su trabajo, sino también para compartir aspectos de su vida cotidiana con sus millones de seguidores. Este miércoles, la cantante y actriz sorprendió a sus fans al revelar lo que ella denomina su "tip 3-2-1", una regla que asegura le ha ayudado a mantener un estilo de vida saludable y que rápidamente captó la atención de sus más de seis millones de seguidores en Instagram.

A través de un video que compartió en sus historias, Jimena comenzó explicando: “Llegó el calor y es momento de hacer, de ponerse las pilas y arrancar”. Con esta frase motivacional, la cantante se dispuso a contar su rutina diaria y cómo ha logrado adoptar hábitos que favorecen su bienestar físico y mental. La charla no se quedó solo en el ámbito personal, ya que también reveló cómo intenta motivar a las personas a su alrededor para que adopten un estilo de vida más saludable.

JImena Baron 2.jpg

En este sentido, Jimena compartió con su audiencia un audio que le envió a Mary, la mujer que la ayuda en casa y en el cuidado de su hijo Momo, para animarla a salir a caminar. “La importancia de moverse es fundamental”, dijo Barón, quien detalló que este es uno de los primeros pasos para activar el cuerpo y mejorar la calidad de vida. Pero la charla no quedó ahí, ya que la artista también quiso subrayar la relevancia de algo tan simple y cotidiano como la hidratación.

Jimena reflexionó sobre el hábito de beber líquidos a lo largo del día. “Yo voy con esto por todas partes”, comentó, mientras mostraba su botella, haciendo un guiño a su compromiso con mantener su cuerpo bien hidratado. En este punto, aprovechó para relatar una anécdota que le dejó una valiosa lección: “Un día le pregunté a un médico, ‘¿es lo mismo si me tomo un litro de mate?’ Y él me contestó, ‘si vos te bañaras en mate, ¿te sentirías igual de limpia que cuando te bañás con agua normal? No, pues no es lo mismo’”.

Con esta comparación, Barón dejó en claro que ninguna infusión puede reemplazar la ingesta de agua pura para mantener el cuerpo correctamente hidratado. Pero el punto culminante de su intervención llegó cuando Jimena presentó lo que denominó "la regla del 3-2-1", una rutina que incorporó recientemente para mejorar su calidad de vida. “La leí el otro día y me pareció interesante”, comentó.

JImena Baron 1.jpg

La regla, según explicó, consiste en tres pasos sencillos que se deben seguir antes de ir a dormir. “Tres horas antes de dormir, dejás de comer para hacer la digestión y descansar mejor. Dos horas antes, cortás el agua porque si no te levantás a la noche al baño. Y una hora antes, cortás la tecnología”, detalló Jimena Barón, mientras invitaba a sus seguidores a probar este método. “Ojo con el 3-2-1, dato, la tiro”, cerró con su característico humor.