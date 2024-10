Jimena Barón reveló su secreto para poder llevar una vida saludable

Jimena reflexionó sobre el hábito de beber líquidos a lo largo del día. “Yo voy con esto por todas partes”, comentó, mientras mostraba su botella, haciendo un guiño a su compromiso con mantener su cuerpo bien hidratado. En este punto, aprovechó para relatar una anécdota que le dejó una valiosa lección: “Un día le pregunté a un médico, ‘¿es lo mismo si me tomo un litro de mate?’ Y él me contestó, ‘si vos te bañaras en mate, ¿te sentirías igual de limpia que cuando te bañás con agua normal? No, pues no es lo mismo’”.

La regla especial de Jimena Barón para tener una vida saludable

Con esta comparación, Barón dejó en claro que ninguna infusión puede reemplazar la ingesta de agua pura para mantener el cuerpo correctamente hidratado. Pero el punto culminante de su intervención llegó cuando Jimena presentó lo que denominó "la regla del 3-2-1", una rutina que incorporó recientemente para mejorar su calidad de vida. “La leí el otro día y me pareció interesante”, comentó.

La regla, según explicó, consiste en tres pasos sencillos que se deben seguir antes de ir a dormir. “Tres horas antes de dormir, dejás de comer para hacer la digestión y descansar mejor. Dos horas antes, cortás el agua porque si no te levantás a la noche al baño. Y una hora antes, cortás la tecnología”, detalló Jimena Barón, mientras invitaba a sus seguidores a probar este método. “Ojo con el 3-2-1, dato, la tiro”, cerró con su característico humor.