El nuevo grito anti Joel que dejó a todos pensando en Gran Hermano

Joel-Falso.mp4

Hace apenas unos días, ellos mismos fueron protagonistas de otro grito. Lo primero que se escuchó tuvo que ver con la exparticipante Lucía que, una vez expulsada de la casa, confesó su enamoramiento por Rosina: “Rosina, Lucía te ama”, se escuchó. Pero, seguido a eso, llegó un mensaje de advertencia: “Alejate de Joel”, gritaron desde el exterior, mientras que ambos realizaban ejercicios en el gimnasio de la casa.

Sin saber el motivo por el cual advirtieron, Rosina no dudó en preguntarle a Joel: "Luchi me ama, chicos. ¡Luchi me ama! Pero Joel ¿por qué me dijeron que me aleje de vos?”. Para bajarle el precio a lo que esbozaron desde afuera, Ojeda intentó tranquilizar a la jugadora: “Yo no te puedo decir nada. Quedate tranquila”, dijo.