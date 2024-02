El original juego de Luisana Lopilato con el que se burló de Michael Buble

En los últimos días, Michael Bublé y Luisana Lopilato fueron noticia por su encuentro con el príncipe Harry y Meghan Markle en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Cómo fue el encuentro de Luisana Lopilato y Bublé con Harry y Meghan

La pareja real extendió la invitación al cantante canadiense y la actriz argentina para unirse al tercer y último día de los Juegos Invictus One Year To Go, donde participaron junto a familias de veteranos de las Fuerzas Armadas Canadienses y ex alumnos de Invictus en el Centro Comunitario Hillcrest.

Lopilato Bublé 1.jpg Luisana Loiplato, Bublé y Meghan

Durante el evento, el Duque de Sussex se sumó a una sesión de curling en silla de ruedas con Michael Bublé, mientras Meghan y Luisana animaban desde el margen de la pista. La jornada culminó con una cena para conmemorar el evento, donde Bublé deslumbró con su interpretación de "My Way", cambiando la letra para elogiar al Príncipe Harry y expresar sus mejores deseos para la pronta recuperación del Rey Carlos, quien enfrenta tratamiento contra el cáncer.

Sin embargo, la conexión entre las parejas se forjó desde el jueves por la noche, cuando Luisana Lopilato y Michael Bublé se unieron a la realeza para una cena en un restaurante exclusivo de Vancouver.