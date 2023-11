El pedido que Luisana Lopilato le cumplió a su hijo Elias

Ante esto, su hijo le hizo un pedido especial y la actriz mostró orgullosa en su cuenta de Instagram qué era. "Listo para Eli en la escuela", comentó. En la imagen se podían apreciar unas ricas medialunas.

Y explicó en la imagen de la comida: "Sé que cocinar pastelitos era más argentino pero este fue un pedido muy especial de Elías! Algo que come con los abuelos siempre".

Pese a estar instalados hace años en Canadá, los hijos de la actriz y el cantante tienen bien presentes sus raíces argentinas que les inculca Luisana a sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

La actriz argentina Luisana Lopilato recibió su tan esperada ciudadanía canadiense y usó su cuenta oficial de Instagram para celebrarlo y contárselo a sus seguidores. De esta manera, accederá a los distintos derechos y obligaciones que tienen los residentes de ese país.

Quiero compartirles una de las mayores alegrías DE MI VIDA y es que hoy por fin me convertí en ciudadana canadiense ! Ahora soy Argentina y canadiense. Mejor imposible!! Pensar que pasaron casi 16 años! Aquí nacieron mi esposo y mis 4 hijos… por eso ser canadiense es un privilegio ENORME, del cual estoy inmensamente agradecida a Dios y a la vida Gracias @michaelbuble y a mis hijos por bancarme con cada examen que hice ! También gracias a mi familia que me acompañó siempre desde Argentina !! Por último, agradecerle a @belenfretin mi amiga del alma que me ayudó con todo el proceso! ¡Te quiero amiga ! Gracias Canadá por hacerme parte de esta maravillosa y gran nación . I want to share with you one of the greatest joys OF MY LIFE, that is that today I finally became a Canadian citizen ! Now I am Argentine and Canadian. Couldn't be better!! My husband and my 4 children were born here... That's why being Canadian is a HUGE privilege, for which I am immensely grateful to God and life Thank you Mike and my children for supporting me with every exam! Also thanks to my family from Argentina and. Belu. I love you friend! Finally, thank you Canada for making me part of this wonderful nation