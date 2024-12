El peor momento que vivió Flor Torrente en un trabajo: "me bajaron porque estaba gorda"

Flor reveló que, a los 18 años, atravesó un difícil momento cuando sufrió cambios bruscos en su peso debido a problemas de salud que no lograba comprender del todo. “En ese momento, tenía un trabajo para una campaña y me bajaron porque estaba gorda”, relató, dejando en claro que esa fue la etiqueta que utilizaron en su contra.

La actriz confesó que, si no hubiera contado con el apoyo incondicional de su familia y amigos, podría haber enfrentado serias consecuencias emocionales. “Si yo no hubiese tenido contención, no sé qué hubiese pasado conmigo en ese momento”, expresó, destacando la necesidad de acompañamiento en situaciones tan delicadas.