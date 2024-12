El picante momento que vivió en Gran Hermano Jenifer Lauría, la ex de Ricardo Centurión

Jenifer Lauría , la ex pareja del futbolista Ricardo Centurión , se despachó contra el ex jugador de Boca, Racing, Vélez, entre otros, durante las primeras horas de su estadía como participante de la casa de Gran Hermano 2024 .

“Me separé porque me cansé de que me metan los cuernos. Me hizo sufrir un montón. Yo estaba super enamorada de él, pero enamorada de verdad. No es que estaba con él por la fama y eso, porque si no hubiese sido famosa hace muchos años y siempre mantuve mi perfil bajo, nunca me interesó”, lanzó.