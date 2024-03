El piropo que recibió Bárbara Lombardo de su famoso novio

Después de más de 13 años residiendo en Argentina, Nicolás García Hume, reconocido actor paraguayo, ha logrado conquistar al público argentino no solo con su talento en teatro y televisión, sino también con su vida amorosa que ha estado rodeada de especulaciones en los últimos meses vinculándose con Bárbara Lombardo .

"Me auto percibo porteño", comenzó Hume, destacando su adaptación a la vida en la ciudad. "Estoy contento de estar acá y laburanding a full", añadió refiriéndose a sus proyectos laborales. Sin embargo, Juana Viale no perdió tiempo y señaló: "Y enamorado". Ante esto, Nicolás confirmó sin rodeos: "Enamorado también, me agarró todo hace un tiempito ya", sin mencionar directamente a su pareja.