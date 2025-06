El Polaco habló sin filtros sobre su separación de Bayby Silenzi

“Estoy ahí, tranquilo. Siempre con Barby tenemos distanciamientos. No diría separación”, dijo el cantante de cumbia en nota con Puro Show, el programa de eltrece. Y el notero le retrucó: “Ella está muy decidida. Dice que esta vez es definitivo”.

Cauteloso con sus palabras, el Polaco expresó: “Está perfecto. Ella lo dijo, yo no digo nada... Yo vivo mi vida tranquilo”. “Sí es verdad que me mudé, pero siempre pasa. En el mismo barrio tengo las dos casas. No es que tengo que hacer un quilombo bárbaro”, agregó el cantante.