El polémico video de la hija de 12 años de El Polaco

Un video que se volvió viral en las redes sociales provocó una intensa polémica entre los internautas luego de que Valeria Aquino mostrara a Alma , su hija de 12 años que tuvo con El Polaco , conduciendo un vehículo en un camino rural la tarde de Navidad.

La controversial filmación, compartida por la bailarina en sus historias de Instagram, se viralizó rápidamente y encendió el debate sobre la responsabilidad y la exposición de menores en situaciones de riesgo.

En las imágenes, la menor aparece al volante, concentrada en el trayecto de tierra frente a ella, lo que diversos usuarios interpretaron como una práctica de manejo adelantada, varios años antes de la edad legal para conducir en Argentina. El episodio generó una ola de reacciones opuestas en las plataformas digitales, con críticas por la exposición de una menor de edad y cuestionamientos acerca de la decisión de compartir públicamente ese tipo de contenido controversial.

Las respuestas por parte de los usuarios en redes sociales se dividieron entre quienes minimizaron lo ocurrido por tratarse de un entorno rural y quienes advirtieron del peligro de naturalizar estas prácticas en menores. Algunas personas defendieron que fue una actividad “controlada”, mientras que otras señalaron la irresponsabilidad de difundir este tipo de videos, destacando los riesgos potenciales tanto para Alma como para quienes pudieran verse influenciados por conductas similares.

El polémico posteo

Acompañando el video, Valeria Aquino escribió una frase que alimentó el debate en redes sociales: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Lejos de apaciguar la discusión, su reflexión fue tomada por muchos como una justificación, lo que suscitó críticas adicionales y renovó el cuestionamiento sobre la exposición de menores y la responsabilidad de los adultos en este tipo de situaciones.

Ante la magnitud de la repercusión, El Polaco salió a responder y lo hizo a través de un mensaje televisivo en el que se desentendió del episodio. En su primera intervención, afirmó: “No vi nada, está con su madre”, señaló ante la consulta del equipo de Puro Show, el programa de El Trece. Tras ser consultado por la alerta causada por el video, reiteró su desconocimiento: “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, mostrando así distancia respecto a lo sucedido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2004628682527441234&partner=&hide_thread=false “12 años”:

Porque la mamá de la hija del Polaco, Valeria Aquino, sacó a la ruta a su hija de 12 años y lo subió a redes, piden que se revoque su licencia pic.twitter.com/xXF589PAI9 — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) December 26, 2025

El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad parental de figuras públicas y los riesgos implícitos en la difusión de conductas controvertidas de menores en redes sociales. La sociedad vuelve a enfrentar la tensión entre quienes abogan por la educación experiencial y quienes priorizan las advertencias y límites claros en la crianza. Este tipo de exposición pública sigue generando preguntas sobre el verdadero alcance de la educación práctica y el papel de los adultos en la protección de los menores.

Y tal como lo reveló El Polaco, su hija pasó la Navidad con su madre, Valeria Aquino. Meses atrás, el cantante de cumbia había compartido un viaje con su hija Alma a la ciudad de New York, Estados Unidos. En dicha travesía, padre e hija conocieron varios de los puntos turísticos y más famosos de la Capital del Mundo.