El Pollo Alvarez escrachó a Amalia Granata con un mensaje "impublicable"

“A mí me incomoda la situación. Yo ya estaba al tanto de eso porque una vez me lo hicieron saber, no sé si Amalia o el marido, Leo”, recordó sobre el mensaje que el esposo de la diputada le envió pidiéndole que dejaran de darle aire a esa mujer.

En ese sentido aseguró no haber tenido intenciones de criticar a Granata. “Yo no hablo mal de nadie. No tiro a matar. Yo le escribí y si me equivoqué en lo que dije o en el invitado, pido perdón”, dijo.

Al mismo tiempo, mostró que le había enviado una nota de voz en febrero de 2022 disculpándose, pero la respuesta de Amalia fue fulminante: “Ser una mierda de persona no es gratis y tarde o temprano la vida te lo devuelve. Saludos”. “Ella es verborrágica, muy violenta a la hora de hablar, pero si ella se sintió incómoda, la verdad le pido perdón”, cerró.

La mediática escuchó las declaraciones del conductor, pero no aceptó el pedido de disculpas. “Él se hizo el boludo y la siguió llevando una semana a ella y a los abogados de la señora y siguió y siguió con el tema”, comenzó.

“Me parece que él es un cagón o le importó un bledo el sufrimiento de mis hijos en ese momento, entonces me parece un nefasto”, sumó.

Sobre las disculpas del “Pollo”, Granata lanzó: “Flaco, las disculpas se piden en el momento, no casi cuatro años después. Y además me llamó porque me escuchó a mí por la radio decirlo casi cuatro años después”.

Además, consultada por el cronista de LAM, Santiago Sposato, sobre sí había hablado con algún productor del programa para que dejen de llevar a la mujer al piso, Amalia explicó: “La cara visible y el que me imagino que lleva adelante el programa es el conductor. Yo no creo que la producción obligue a Ángel (de Brito) a hacer algún contenido, pero si Ángel no va a estar de acuerdo, no lo va a hacer, entonces me parece que era él el que tenía la responsabilidad de hacerlo o no”.

Por último, indicó en qué momento le aceptaría las disculpas a Álvarez: “Que diga ‘sí, me equivoque, fui una mierda en ese momento, me importó más el rating que tus hijos, que la pasaron mal, que otra cosa’ y listo, yo le voy a aceptar las disculpas”.