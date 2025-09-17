El porrazo viral de Cathy Fulop en el concierto de Erreway

La actriz llamó la atención en la función de este martes tras caer del escenario. La palabra de la artista tras el accidente.

Catherine Fulop fue tendencia en las últimas horas tras protagonizar un fuerte golpe en el Arena de Buenos Aires. Todo sucedió en medio de su presentación en la nueva función de Erreway donde miles de fans estaban listos para vivir una noche de magia, reencuentros y nostalgias.

La venezolana participaba en una escena junto a Camila Bordonaba , quien interpreta a su hija en la obra producido por Cris Morena . “Buenas noches Movistar Arena, por ahí estaba Colombia. ¿Dónde está? Colombia, cara de piedra”, se la escucha decir a Fulop que en la tira interpretó a Sonia Rey.

“Estoy acá”, respondió Bordonaba y minutos después sucedió el fuerte golpe de la actriz. “Te escucho, pero no te…” y cayó.

Uno de los tacones de la artista se enganchó en un escalón, perdió el equilibrio y cayó al vacío donde arrastró también un televisor ubicado al borde del escenario.

“¡Por suerte estoy viva!”, se escuchó a Fulop para llevar calma a los espectadores y a la mismísima Bordonaba. Minutos después logró incorporarse al escenario sin asistencia médica.

Embed - Catherine Fulop se cayó en pleno show del Movistar Arena

La palabra de Cathy Fulop después de la caída

Luego del show, y tras las repercusiones y la viralización de la caída, Fulop eligió llevar calma a sus seguidores. “¡Mi gente bella!. Les juro que estoy bien. No me pasó nada. Les juro que estoy bien, no me pasó nada. Les juro, estoy bien. Estoy entera. No pasó nada. Ya está, aliviánala”, comenzó diciendo.

“Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro, porque caí como en cámara lenta. Es como que yo me agarré con este brazo, me agarré en la pantalla que estaba ahí. Entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”, cerró su video llevando tranquilidad al público.