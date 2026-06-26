El posteo de Hernán Lirio contra los caranchos que atacaron a su mascota.

El periodista Hernán Lirio realizó una publicación en redes sociales expresando su preocupación con una situación que lo puso en alerta. Resulta que unos caranchos atacaron a su perro, Ramoncito, a quién lo hizo conocido a través de su comunidad en internet.

"Otra vez estos caranchos se quisieron comer a @ramoncitolirio !!! POR FAVOR Tengan mucho cuidado en terrazas o balcones si tienen gatos o perros de tamaño chico!", comenzó diciendo en el texto que acompañó al video que subió a Instagram.

"La semana pasada vi como estos pájaros (que no tienen depredador) agarraron a una paloma y la destrozaron con las garras. El peligro con animales chicos es que tratan de levantarlos del piso para luego soltarlos, que se maten y comerlos. Son carroñeros!", agregó en su desesperado relato.

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"También los destrozan con las garras, los matan y luego los comen! No dejen solos a los animalitos en las terrazas. Me pegue un susto tremendo!", concluyó Hernán Lirio que de esa manera alertó a toda su comunidad en redes sociales.

El posteo de Lali Espósito en medio de los terremotos en Venezuela

Venezuela atraviesa un momento complejo por los terremotos que alcanzaron una magnitud de 7,2 y 7,5 el pasado miércoles y dejaron números crecientes que duelen: 589 los muertos y 2980 heridos según confirmaron desde el gobierno nacional de mencionado país, sumado a que habría más de 50 mil personas desaparecidas. En ese contexto de suma preocupación y con números que podrían seguir escalando, distintas figuras del espectáculo se comprometieron en la causa y mostraron su costado humanitario para contribuir con ayuda a las personas afectadas.

En las últimas horas Lali Espósito, de gran alcance por su trayectoria artística como cantante y actriz, compartió una publicación que fue bien recibida por sus fanáticos. Es que a través de sus historias de Instagram compartió un posteo de ayuda realizado por la Cruz Roja Argentina. “¿Estás buscando a un familiar o ser querido? Podemos ayudarte”, reza la publicación.

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A su vez, alega: "Si necesitás orientación o asistencia para restablecer el contacto con familiares o seres queridos, conocé el servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares", decía el comunicado que adjuntaba también un link de redirección a una web. A su vez, en ese mismo posteo hecho para sus casi 12 millones de seguidores, sumó una bandera de Venezuela en forma de solidaridad.